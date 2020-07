Corona: Infektiologe Weiss sieht keine "zweite Welle"

"Da fehlt es einfach an Hausverstand"

Sorgen machte Weiss hingegen, dass offenbar die Abstandsregel nicht mehr im nötigen Ausmaß eingehalten wird. In diesem Zusammenhang sprach der Mediziner auch die am Wochenende bekannt gewordene Party in der Sillschlucht bei Innsbruck an, bei der sich nach Angaben der Polizei an die 1000 Personen aufhielten. "Da fehlt es einfach an Hausverstand und Verantwortungsbewusstsein", kritisierte Weiss. Solche Ereignisse könnten schon zu Problemen führen und in Folge Cluster bzw. Infektionen ansteigen lassen.