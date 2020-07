Schwierige Saison: Tourismus in Risikoländern

Portugal: Vom Musterschüler zum Außenseiter

Es ist bitter für die Portugiesen. Lange waren sie in Sachen Corona-Bekämpfung eine Art Musterschüler ähnlich wie Österreich, während in Spanien das Grauen tobte. Und jetzt? Jetzt ist Spanien als Urlaubsland wieder für alle offen, Spanier sind in der EU nicht mit Einreisebeschränkungen belegt. Die gibt es dafür für Portugiesen, und für ganz Portugal gilt eine Reisewarnung.



Derzeit versuchen die Behörden, eine neue Infektionswelle im Großraum Lissabon mit einem regionalen Lockdown in den Griff zu bekommen. Fußballfans zittern nun, dass das Champions-League-Finalturnier im August in Lissabon in Gefahr geraten könnte.

Reisen kein Thema

Ein Urlaub fern der Heimat, das ist für wenige Portugiesen ein Thema. „Sie machen einfach in ihrem eigenen, wunderschönen Land Urlaub, das ist ihnen am liebsten. Österreich zählte 2018 nur 51.000 portugiesische Gäste“, sagt Esther Maca, Wirtschaftsdelegierte der WKO in Lissabon.



Eng werde es an Portugals langen Küsten nicht so schnell. „Für genug Platz und Abstand sorgt ein Ampelsystem an verwalteten Stränden.“ Die Corona-Schutzmaßnahmen würden generell in Portugal sehr ernst genommen, sagt Maca.

20 Prozent der Gäste sind Briten

Der Tourismus hat mit 14 Prozent des BIP einen ähnlich hohen Stellenwert als Wirtschaftsmotor wie in Österreich. Den Löwenanteil der Gäste stellen mit 20 Prozent die Briten, gefolgt von den Deutschen mit 14 Prozent und den Spaniern und Franzosen mit je zehn Prozent. Mit einer Armada an britischen Urlaubsfliegern rechnet heuer niemand, um so wichtiger war die Öffnung der Grenzen zu Spanien am 1. Juli.



Sie wurde groß zelebriert: Spaniens König Felipe VI. und Portugals Präsident Marcelo Rebelo de Sousa sowie die Regierungschefs trafen einander zu Festakten auf beiden Grenzseiten – auch in der Hoffnung, das Virus in die Schranken weisen zu können.