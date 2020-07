AKH-Pflegepersonal wird nicht laufend auf Covid-19 getestet

Die Zahl der Covid-19-Infektionen steigt in Österreich nun wieder an. In den vergangenen Tagen gab es hierzulande wiederholt mehr als 100 Neuinfektionen täglich – die meisten davon in Oberösterreich.

Für Menschen, die in Krankenhäusern arbeiten, ist die Infektionsgefahr besonders hoch. Umso verwunderlicher ist, dass in puncto Testungen in Österreichs größtem Krankenhaus offenbar mit zweierlei Maß gemessen wird.

Wie der KURIER erfuhr, werden im Wiener AKH zwar die Ärzte regelmäßig auf Covid-19 getestet. Das Pflegepersonal aber nicht.