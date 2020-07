OÖ offenbar vor Einführung der allgemeinen Maskenpflicht

Das Land Oberösterreich dürfte vor der Wiedereinführung der allgemeinen Maskenpflicht in Geschäften und Lokalen stehen. Offiziell bestätigt wurde das zwar bisher nicht, das Land hatte aber bereits am Montag weitere Schritte angedeutet. Medienberichte am Dienstag gingen von der Einführung einer Maskenpflicht in Geschäften und Lokalen aus.

Seit Dienstag muss man in oberösterreichischen Amtsgebäuden bereits verpflichtend Mund-Nasen-Schutz tragen. Grund sind die zuletzt stark steigenden Covid-19-Fallzahlen, die auch Schulschließungen in fünf Bezirken nach sich zogen.

Assistenzeinsatz des Bundesheeres

Aufgrund der steigenden Zahlen im Zusammenhang mit dem Cluster in Fleischverarbeitungbetrieben, hat die oberösterreichische Landesregierung am Montag auch einen Assistenzeinsatz des Bundesheeres angefordert.