Kocher: „Es drohen ein paar Jahre ,nur Corona‘“

Der Chef des Instituts für Höhere Studien (IHS) in Wien wurde vor kurzem neuer Präsident des Fiskalrates, ein Beratungsgremium der Bundesregierung. In dieser Funktion muss Kocher die Entwicklung der Staatsfinanzen im Auge behalten. Er sagt: „Bleiben der Wirtschaftseinbruch und die Milliarden-Hilfen der Bundesregierung ein einmaliges Ereignis, dann kann man das Schuldenproblem mit großer Ausgabendisziplin in den nächsten Jahren lösen. Im Idealfall braucht es kein großes Sparpaket und keine Steuererhöhungen.“

Ob dieser Idealfall eintrete, hänge vom künftigen Wirtschaftswachstum ab und ob es 2021 tatsächlich wieder in die Gegend von plus vier bis sechs Prozent drehe. „Die Gefahr ist momentan, dass die Optimisten nicht die Oberhand behalten und aus der V-Rezession eine langwierigere U- oder gar L-Rezession wird. Dass wir also eine lähmende Seitwärtsbewegung erleben, statt eine rasche Erholung.“