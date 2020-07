Aschbacher: "Erfreuliche Entwicklung am Arbeitsmarkt"

Was die Kurzarbeit angeht, so sei es vielen Unternehmen nun wieder möglich, auf Normalbetrieb umzustellen, teilte die Ministerin mit. Derzeit befinde sich weniger als eine halbe Million Menschen in Kurzarbeit. 30.000 Anträge auf Verlängerung der Kurzarbeit seien bisher eingegangen. Insgesamt wurden 3,3 Milliarden Euro an die Unternehmen ausbezahlt.

Weniger erfreulich ist die Lage beim Thema Jugendarbeitslosigkeit. Hier brauche es besondere Maßnahmen, um gegenzusteuern, erklärte Aschbacher. Neben dem Lehrlingsbonus soll nun auch eine interministerielle Task-Force gebildet werden, um ausreichend Ausbildungs- und Lehrplätze zu schaffen und jungen Menschen eine Perspektive zu bieten.