Corona-Zwangstests für Leiharbeiter: "Völliger Blödsinn"

In Österreich gibt es derzeit 71.000 Leiharbeiter. Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) will sie „flächendeckend“ auf das Corona-Virus testen. Details dazu werden kommende Woche präsentiert. Mit der Aktion sollen Corona-Cluster-Bildungen wie zuletzt im Post-Verteilzentrum verhindert werden.

In der heimischen Zeitarbeitsbranche herrscht völliges Unverständnis über die Maßnahme. Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter fühlen sich zu unrecht an den Pranger gestellt. Erich Pichorner, Bundesvorsitzender der Personaldienstleister in der Wirtschaftskammer (WKO) hält die angeordneten Corona-Tests gar für „einen völligen Blödsinn“ und „wahrscheinlich diskriminierend“. Nachsatz: "Was bitte soll das alles bringen?" Gewerkschafter Thomas Grammelhofer sieht Arbeitnehmer pauschal als "Seuchenvögel der Republik" verunglimpft.

Leiharbeiter nicht infektiöser

Niemand könne nachvollziehen, warum ausgerechnet Leiharbeiter infektiöser sein sollen als andere Arbeitskräfte, so Pichorner zum KURIER. Die ganze Debatte sei nur aus Deutschland übergeschwappt. Zustände wie beim Fleischverarbeiter Tönnies in Deutschland könne es aufgrund der unterschiedlichen Gesetzeslage in Österreich gar nicht geben. Bei den Betroffenen dort handle es sich auch nicht um Leiharbeiter im klassischen Sinne, sondern um ausländische Schein-Selbstständige, die in Massenquartieren untergebracht sind und keinen eigenen Kollektivvertrag haben. Auch habe der Fall gezeigt, dass der Schlachtbetrieb nicht ausreichende Schutzvorkehrungen getroffen habe, was nicht den Arbeitnehmern anzulasten sei.