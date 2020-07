Coronavirus: Erneut Ausgangsbeschränkungen in Katalonien

Auch Treffen von mehr als zehn Menschen seien verboten und Besuche in Altersheimen würden ausgesetzt, präzisierte die Gesundheitsministerin der Region, Alba Verges.

Lockerungen seit Mai

Spanien ist eines der am schlimmsten von der Corona-Pandemie betroffenen Länder Europas. Mehr als 28.300 Menschen starben an den Folgen der Corona-Infektion. Der Staat hatte in der Hochphase der Krise eine der schärfsten Ausgangssperren weltweit verhängt, die erst ab Mai gelockert wurden.