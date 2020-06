Warum Peru und Chile mehr Corona-Fälle haben, als Spanien

Händewaschen in Peru? Schwierig

Peru (rund 32 Millionen Einwohner) hat prinzipiell früh Maßnahmen ergriffen. Die Isolation und Abschottung bis mindestens Ende Juni und die rigorosen Hygienevorschriften kommen wohl deshalb nicht zum Tragen, weil die Infrastruktur zu schwach ist.

Laut einem Bericht der Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) mangelt es in vielen Landesteilen an fließend Wasser. Regelmäßiges Händewaschen ist so nicht möglich. Den Krankenhäusern sollen zu Spitzenzeiten täglich 180 Tonnen Sauerstoff gefehlt haben. Betroffene erwarben deshalb laut FAZ gar Sauerstoffflaschen am Schwarzmarkt – Qualität eher schwankend.

Weiteres Problem: 70 Prozent der berufstätigen Peruaner arbeiten informell. Sie können sich eine Isolation schlicht und einfach nicht leisten. Die Zahl der Infizierten liegt laut "John Hopkins University" knapp unter 270.000, jene der Corona-Toten bei über 8.700.

Das Anden-Wunder

Eine peruanische Region jedoch scheint dem Virus weit besser zu trotzen: Die Menschen in den Anden erkranken deutlich seltener an Covid-19. In Gegenden über 3.000 Metern Höhe traten nur zehn Prozent der Fälle auf.