Gestrandet in der Atacama: Wir wollen nicht gerettet werden

Da in Santiago de Chile immer noch Proteste stattfanden, haben wir einen großen Bogen um diese Großstadt gemacht. Einige tausend Kilometer nördlich landeten wir dann in Chile in der Atacama. Berühmt als eine der trockensten Gegenden auf der Welt, die wegen ihres klaren Himmels als Anlaufpunkt für Sternenbeobachtungen dient.

Mittlerweile kontaktierten uns zunehmend Freunde und Verwandte wegen des Coronavirus und der damit einhergehenden Sanktionen. Wir dachten anfangs: Das ist ja so weit weg in Europa, was soll uns das aktuell kümmern?

Deshalb fuhren wir Mitte März nach Bolivien. An der Grenze zwischen Chile und Bolivien, auf 4.400 Metern angekommen, erfuhren wir, dass Chile am 18. März die Grenze dicht macht. Was tun? Wir änderten unsere Route, begaben uns zurück nach Chile.