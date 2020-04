Corona: Isoliert in Mexikos Surfer-Paradies – Was nun?

Präsident Andrés Manuel López Obrador verharmloste das Virus wochenlang. Noch am 22. März rief er die Bevölkerung auf, doch bitte ins Restaurant zu gehen und die Wirtschaft zu stärken. Am Samstag korrigierte er seinen Kurs und empfahl, „dass sich jetzt alle zurückziehen, mit ihren Familien zu Hause sind, Distanz wahren und auf Hygiene achten“.

Hoffen auf die zweite Welle

Experten halten es für absehbar, dass Mexikos Gesundheitssystem kollabieren wird. Manfred hat bereits aufgehört zu surfen. Was, wenn er sich verletzt? Er hat ebenso bemerkt, dass in den Palmblättern der hiesigen Hütten (Palapas) viele Skorpione leben, die beizeiten von der Decke fallen. Eine Touristin wurde bereits gestochen. Wie gesagt: Ein Notfall wäre eher suboptimal.



Dann stellen sich weitere Fragen: Wie sieht es auf lange Sicht mit der Lebensmittelversorgung aus? Was, wenn es in Mexiko zu einer Hyperinflation und Engpässen kommt? Wenn es in Süditalien schon erste Revolten gibt, wie könnte das in Mexiko enden? Die Prognosen für die mexikanische Wirtschaft werden täglich nach unten korrigiert. Die Ratingagentrur Standard and Poor’s geht davon aus, dass kein anderer lateinamerikanischer Staat so lange brauchen wird, sich von den Nachwirkungen des Virus zu erholen.



Manfred bleibt gelassen. Seine erste Chance auf einen Rückflug hat er verpasst. Sein Smartphone spielte ihm einen bösen Streich: Die Nachricht, dass am 24. März einer der begehrten Rückholflüge über Mexiko City stattfinden sollte, bekam Manfred erst dann, als es schon zu spät war – am 23., zwei Tage nachdem sie ausgeschickt wurde. In so kurzer Zeit hätte er es nie in die Metropole geschafft.

Er wartet nun auf eine zweite Welle, auf der er vielleicht doch noch nach Österreich surfen könnte.