Coronavirus: Rund 5900 Passagiere schafften es via Rückholaktion nach Wien

Samstag Mittag kamen mit dem 31. Notflug 289 Passagiere aus Peru in Wien an. Mit an Bord nicht nur Österreicher, sondern auch Gestrandete aus 16 weiteren EU-Ländern und insgesamt elf Drittstaaten. Diesen konnten dank der Koordination der Botschaften vor Ort die noch freien Plätze an Bord angeboten werden. Bis heute schafften es so rund 5900 Menschen dank 32 Notflügen wieder zurück nach Österreich.

Notflug 33 folgt am Montag von den Philippinen und Vietnam kommend.