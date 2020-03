Coronavirus: Mexiko droht Lateinamerikas Italien zu werden

Mittlerweile hat auch López Obrador verstanden: Mexiko muss Maßnahmen setzen. „Wir wollen, dass sich jetzt alle zurückziehen, mit ihren Familien zu Hause sind, Distanz wahren und auf Hygiene achten“, sagte er am Samstag.

Nicht unbedingt benötigte Angestellte im öffentlichen Dienst müssen bis auf weiteres nicht zur Arbeit erscheinen. In dieser Woche wurden die Schulen in Mexiko geschlossen und Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern verboten. Touristen-Hotspots begannen sich abzuriegeln, Strände wurden gesperrt. Mehrere europäische Reisende sitzen laut KURIER-Informationen etwa auf dem Surfer-Paradies Chacahua fest. Die Insel wurde größtenteils abgeriegelt.

Zu spät

Was die späte Reaktion der mexikanischen Regierung besonders verhängnisvoll macht: López Obrador hat Mexikos Gesundheitssystem in den vergangenen Jahren bewusst geschröpft. Um die öffentlichen Ausgaben zu drosseln, reduzierte er die Gelder für Spitaler und medizinische Zentren – und sparte so Millionen ein. Jetzt mangelt es in Mexiko an Ärzten, medizinischer Ausrüstung, Betten und natürlich auch an Coronavirus-Tests.

Mexiko sollte es eigentlich besser wissen. Immerhin war es 2009 das Ursprungsland einer anderen Pandemie: H1N1, besser bekannt unter der Bezeichnung Schweinegrippe. 17.000 Menschen starben daran weltweit. Mexiko konnte die Ausbreitung eindämmen, ging dabei hochwissenschaftlich vor, teste flächendeckend, ermittelte Cluster.