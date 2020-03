Hustattacken und Corona-Challenges: Menschliche Abgründe in Pandemie-Zeiten

Zum Glück gibt es sie. Die positiven Meldungen in Zeiten der Coronavirus-Pandemie. Etwa, dass sich bereits 1.400 ehemalige Zivildiener als Freiwillige gemeldet haben. Oder, dass es mittlerweile zahlreiche Initiativen gibt, bei denen Österreicher ihren Mitmenschen unter die Armen greifen.

Ansonsten würde man wohl angesichts jüngster Meldungen verzweifeln. So hustete eine Frau am Donnerstag in einem Supermarkt im US-Bundesstaat Pennsylvania gezielt frische Waren an. Das Geschäft musste nach eigenen Angaben Lebensmittel im Wert von 35.000 Dollar wegwerfen. Ihre Begründung für die höchst absurde und zudem gefährliche Aktion: Sie habe sich einen Streich erlauben wollen.