Ehepaar aus NÖ: "Wir haben das Coronavirus besiegt"

Auch seinem Hobby, dem Lesen, kann der Pensionist lange nicht nachgehen. „Ich hatte zum Teil so starke Schmerzen, dass ich nicht einmal ein Buch aufschlagen konnte. Den Fernseher habe ich auch nicht mehr eingeschaltet. Ich war insgesamt einfach total k. o.“

Glaube

Kraft fanden Kohl und seine Frau während ihrer Viruserkrankung im Glauben, wenngleich der 71-Jährige in den vergangenen Wochen auch zu ungewöhnlichen Mitteln gegriffen hat, wie er mit einem Schmunzeln erzählt. „Ich habe eine ganze Flasche Lourdes-Wasser ausgetrunken. Ich habe mir gedacht, hilft’s nicht, so schadet es mir aber auch nicht.“

Am Tag 19 nach seiner Corona-Infektion ist Kohl wieder ganz der Alte, wie er am Telefon erzählt. „Ich fühle mich fit, kann sogar wieder für meinen Sohn die Buchhaltung machen, so wie früher auch.“

Das Leid in Italien

Er sei froh, dass er Covid-19 so gut überstanden habe, sagt er. „Wenn man die Bilder aus Italien sieht, wie die Menschen in den Krankenhäusern um ihr Leben kämpfen, das macht einen sehr betroffen. Deshalb finde ich es auch richtig und wichtig, dass in Österreich diese harten Maßnahmen ergriffen worden sind. Da muss man jetzt einfach durch.“