Nicht nur wegen Corona: Wenn die Medikamente knapp werden

Die monatelangen Produktionsausfälle in Wuhan und der umliegenden Provinz Hubei – Ursprung der Corona-Krise – dürften indes vorerst keine Auswirkungen auf die Medikamentenversorgung in Europa haben. In Hubei werden zwar elf von 500 Wirkstoffen produziert, die als versorgungsrelevant gelten. Diese werden aber auch in Betrieben in anderen chinesischen Landesteilen hergestellt, und die Produktion läuft wieder an.

In einigen Wochen könnten die Lieferungen jedoch knapp werden. Dann nämlich, wenn man spürt, dass es jetzt keine Schiffe und kaum Flugzeuge gibt, um Waren von China nach Europa zu transportieren.