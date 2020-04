Quarantäne in Peru: Bei Regelverstoß wird mit Schüssen und Gefängnis gedroht

Viel Respekt gebührt den Hostel-Mitarbeitern: Sie sitzen mit den Gästen gemeinsam fest, wollen auch nur mehr raus und schaffen es trotzdem, uns bei Laune zu halten und zu versorgen. Dennoch: Die hygienischen Bedingungen sind fragwürdig. Anfangs benutzen noch 160 Gäste dieselben Toiletten, das Geschirr waschen wir alle mit dem gleichen Schwamm in kaltem Wasser ab, eine frische Schutzmaske gibt es nicht.

Einige Tage nach dem totalen Lockdown wurden weitere Tests durchgeführt: Fünf neue positive Ergebnisse. Die Infizierten sind in Einzelzimmern untergebracht und dürfen ihre Räumlichkeiten nicht verlassen, bis das peruanische Gesundheitsministerium das OK gibt. Für die zwei ersten positiv getesteten Personen ist es mittlerweile Tag 18 in Isolation.

Als einzige Österreicherin noch dort

Die länderspezifischen Botschaften arbeiten auf Hochtouren. Erst gestern schafften es die meisten, ihre Landsleute aus dem Hostel zu bringen. Als einzige Österreicherin bekam ich keine Genehmigung. Mittlerweile sind statt der anfangs 160 Gäste, noch 21 übrig. Auf die vielen Hoffnungsschimmer rauszukommen, folgten viele Rückschläge. Man sollte davon ausgehen, dass die Botschaften Europas eine gemeinsame Lösung anbieten, doch es scheint als akzeptiert das peruanische Gesundheitsministerium das nicht.

Österreichs Nachbarländer erhielten die erforderlichen Genehmigungen: Deutschland hat seine Landsleute in ein anderes Hotel gebracht, die Schweizer Gäste sind bereits zu Hause in Zürich. Das Gefühl, andere Europäer und neu gewonnene Freunde das Hostel verlassen zu sehen ist unglaublich zermürbend. Die Quarantäne in der Unterkunft sollte am 10. April enden.

Die Lage in Peru: Frauen und Männer dürfen nur getrennt raus

Zusätzlich erschwert die allgemeine Situation in Peru die Heimreise. Frauen dürfen nur dienstags, donnerstags und samstags auf die Straße, Männer nur montags, mittwochs, freitags. Ob die übrig gebliebenen Gäste nach der Quarantäne einfach rausspazieren können, ist noch offen. Doch ein kleiner Lichtblick, nächste Woche zurück nach Europa zu kommen, bleibt. Das Reisebudget, das eigentlich für zwei Monate reichen sollte, geht dafür jedenfalls drauf - sofern es ausreicht.

Melanie Pendl, 26 Jahre