Äthiopien: Soziale Distanz ist ein Privileg weniger

Nur abwechselnd arbeiten wir im „Menschen-für-Menschen“-Büro, das vor dem Coronavirus ein Ort regen Austausches war. Mittlerweile ist es hier gespenstisch still. Bei allen herrscht große Angst, dass sich das Virus in Äthiopien ausbreitet. „Unser Land ist auf so etwas nicht vorbereitet“, ist ein Satz, den ich mittlerweile täglich höre.