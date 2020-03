Ägypten: Respekt vor dem Hotelpersonal

Am 7. März flogen meine Familie und ich mit freudiger Erwartung nach Marsa Alam, wo wir unseren Urlaub in einem Resort am Roten Meer verbringen wollten. Es gab nur die für Ägypten seit langem bestehende Teilreisewarnung, doch nach der Landung wurde bei jedem Reisenden Fieber gemessen.

Ein paar Tage nach unserer Ankunft gab es erste Gerüchte, dass Ägypten die Flughäfen schließen will und dass, wenn nur ein Gast erkrankt, ganze Hotels unter Quarantäne gestellt werden. Das wurde schnell Realität. Nach einer Woche verschärfte sich die Situation täglich.