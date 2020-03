Norwegen: Wie in einer Netflix-Serie

Mefjord Brygge, ein tiefgekühltes Fischerdorf auf der norwegischen Insel Senja. Da saßen wir in den vergangenen Tagen im Eissturm fest und fühlten uns wie unfreiwillige Darsteller einer Netflix-Serie. Wir, das sind vier Frauen aus Innsbruck, Wien, München und Den Haag.

Gemeinsam mit unseren zwei Bergführern sind wir der Verkäuferin des kleinen Supermarkts in Senjahopen wahrscheinlich ähnlich suspekt wie ein paar arme Chinesen vor zwei Wochen in der Wiener U-Bahn. Zum Glück sind die Nordnorweger gastfreundlich.

Nach einem halben Jahr Vorfreude war bereits am dritten Urlaubstag Schluss mit lustig gewesen. Da bist du endlich am Ziel deiner Träume, den grandiosen gefrorenen Wasserfällen in einsamen verschneiten Buchten, hörst die Brandung des Nordmeers – und es gibt nur noch ein Thema: Wie kommen wir wieder heim? Und wann? Zu welchem Preis?