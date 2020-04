Brasilien: "Kannst du sehen, wie groß unser Problem ist?"

In unserer Serie "E-Mail aus..." berichten Menschen von ihrem neuen Alltag in der Corona-Krise.

Wie es in Brasilien läuft? Schwer zu sagen. Wir stehen einer Pandemie gegenüber. Hier in Brasilien leben mehr als 13 Millionen Menschen in Armenvierteln, den Favelas, wo die Lebensqualität sehr niedrig ist, wo es keine Versorgung mit dem Nötigsten gibt, sauberes Wasser oder Kanalisation. Diese Menschen verdienen gerade einmal genug, um den Tag zu überleben, die meisten schwarz. Jetzt leben sie im Ungewissen.

Kannst du dir vorstellen, mit dieser neuen, unerforschten Krankheit in so einer dicht besiedelten Gegend zu leben?

Seit dem ersten Tag meines Medizinstudiums habe ich in öffentlichen Spitälern gearbeitet, mittlerweile als Facharzt. Es kommt selten vor, dass diese Spitäler nicht voll belegt sind, meistens sieht man Menschen, die in der Notaufnahme auf OPs warten. Oder Patienten, die am Gang in irgendwelchen Ecken behandelt werden, weil es keine freien Zimmer oder Betten gibt.