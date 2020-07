Rückgang bei Neuinfektionen; Simulationsexperte: "Nächsten Wochen entscheidend"

In der Steiermark sind Coronavirus-Screening-Programme unter anderem in Schlachthöfen voll angelaufen und da lagen auch schon erste Ergebnisse vor: Günter Siwetz von der Landessanitätsdirektion bestätigte einen Bericht des ORF Radio Steiermark, wonach bisher alle Testergebnisse negativ ausgefallen sind. Die hygienischen Konzepte in den Schlachthöfen der Grünen Mark seien sehr gut, stellte er fest.

Er schilderte, dass in der Steiermark auf drei Programmlinien bei den Screenings gesetzt werde: erstens Pflegebedürftige und Bedienstete in den Alters- und Pflegeheimen, zweitens Personen in Gesundheitseinrichtungen und drittens ausgewählte Berufsgruppen wie Mitarbeiter von Schlachthöfen.