USA: Mehr als 2.400 Corona-Tote an einem Tag, Trump droht Kongress

Der serbische Präsident Aleksandar Vucic hält am Verbot von Gottesdiensten am orthodoxen Osterfest, das am Sonntag stattfindet, wegen der Pandemie fest. In einem Telefonat mit dem serbisch-orthodoxen Patriarchen Irinej I. lehnte er nach Angaben der Präsidentenkanzlei eine Ausnahmeerlaubnis ab, meldete Kathpress. Aufgrund der aktuellen epidemiologischen Situation in Serbien könnten die Ausgangsbeschränkungen nicht aufgehoben werden, so Vucic. In Serbien starben laut Regierungsangaben bisher 99 Corona-Patienten.