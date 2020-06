Ischgl: 42% der Bewohner haben Antikörper; Warnung für Europa: 20.000 neue Fälle täglich

Das Land Steiermark hat drei Tage vor den Gemeinderats-Wahlen am Sonntag ein Gemeindekonjunkturpaket von 1,055 Mrd. Euro geschnürt.

Damit soll die Liquidität für wichtige Projekte gesichert werden - Stichwort Coronakrise. Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) sprach am Donnerstag von einem "Kraftakt der Sonderklasse".

In dem Paket sind u.a. 274,6 Millionen Euro für Investitionen in kommunale Projekte, rund 120 Millionen Euro durch Darlehen und Haftungen oder auch Maßnahmen wie die Wegeerhaltung (3,6 Mio.) und den Breitbandausbau (60 Mio.) enthalten. Für die Stadt Graz (in der am Sonntag nicht gewählt wird, Anm.) gibt es eine sogenannte Liquiditätssicherung von 240 Mio. Euro, für die Kommunen rund 196,7 Mio. Euro. In der Gesamtsumme von 1,055 Milliarden Euro sind auch Bedarfszuweisungen 2020 in Höhe von rund 150 Mio. Euro eingerechnet. Mittel für Covid-Schutzmaßnahmen machen rund 0,6 Mio. Euro aus. Die Refundierung der Elternbeiträge für Kindergarten kommt auf rund 10 Mio. Euro.