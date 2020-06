Neuer "Kirchen-Cluster" in Linz: 13 Infektionen nach Messen

Es gibt einen neuen Corona-Cluster in Österreich: Nach Gottesdiensten einer Religionsgemeinschaft in Linz sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mindestens zwölf Personen an Covid-19 erkrankt. Die Zahl der bestätigten Fälle in Oberösterreich stieg damit nach offiziellen Angaben von 43 (Donnerstag) auf 56 an.

Wie die Oberösterreichischen Nachrichten berichten, hat die Stadt Linz umgehend reagiert und in Zusammenarbeit mit dem Pastor sämtliche Messen und Veranstaltungen der „Freien Christengemeinde Pfingstkirche“ abgesagt. Um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern, wurden zudem etwa 30 Kontaktpersonen ausgeforscht und gebeten, sich Quarantäne zu begeben.