Kurz zu OÖ: "Wichtig, dass es regionaler Ausbruch bleibt" - Keine landesweiten Maßnahmen

29.476 Sanitäter haben sich in Italien mit Covid-19 infiziert. Das sind 12,3 Prozent aller in Italien gemeldeten Infektionsfälle, so Angaben der Stiftung Gimbe, die Daten des italienischen Gesundheitsinstituts ISS unter die Lupe nahm. Allein seit Ende des Lockdowns am 4. Mai infizierten sich 7.596 Sanitäter.

"Das Gesundheitspersonal hat einen sehr hohen Preis für die Epidemie gezahlt", meinte Nino Cartabellotta, Präsident der Stiftung, am Donnerstag. Über 160 Ärzte sind dem Coronavirus seit Beginn der Pandemie in Italien am 20. Februar erlegen.