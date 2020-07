Die erste Ferienwelle rollt ans Wasser

Tausche Meer gegen See

Die Burgenländer gehören somit zu jenen Touristikern, die entspannt in den Sommer 2020 schauen dürfen. Ein KURIER-Rundruf in beliebten Urlaubsgebieten zeigt: Seeregionen können auch schon in der ersten Ferienwelle (in Wien, Niederösterreich und Burgenland war am Freitag der letzte Schultag) nicht klagen - die Österreicher tauschen Meer gegen See.

Aber im Detail. Das Salzkammergut in Oberösterreich, Salzburg und der Steiermark hat 67 Seen die Buchungslage lässt erahnen, dass diese Region die Corona-Krise durchtauchen kann. Geschäftsführer Michael Spechtenhauser vergleicht mit den jeweils 970.000 Buchungen von Juli und August 2019: „Kommt nicht wieder Corona dazwischen, werden wir heuer ähnliche Zahlen erreichen.“ Allerdings trifft statt organisierter Busreisender aus dem Ausland heuer der inländische Individualgast ein.