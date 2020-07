Trump ist plötzlich doch für Masken - weil er sich wie "Lone Ranger" damit fühlt

Höchster Anstieg

In Wahrheit dürfte Trumps Stimmungsschwenk wohl auch damit zu tun haben, dass in den USA die Fallzahlen massiv steigen- Mehr als 52.000 neue Fälle wurden über Nacht gezählt – das ist die höchste Zahl seit dem Ausbruch in den USA. Auch Trumps oberster Berater in Sachen Corona, der Immunologe Anthony Fauci, gab sich zuletzt sehr düster. Er rechnet mit einem Anstieg der täglichen Infektionen auf mehr als 100.000, sagte er. Insgesamt sind in den Vereinigten Staaten mittlerweile beinahe 2,7 Millionen Menschen an Covid-19 erkrankt.

Dass die Maske darum zur Pflicht erhoben wird, kommt für Trump aber dennoch nicht infrage. Es gebe in den USA „viele Orte“ gebe, an denen die Menschen weit voneinander entfernt lebten, sagte er. „Wenn die Leute sich gut damit fühlen, sollen sie eine Maske tragen.“ Ohnehin glaube er, dass das Virus „irgendwann von allein verschwinden wird“. Immerhin – diese Aussage kennt man von ihm.