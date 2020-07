81 Prozent der US-Amerikaner wegen Corona-Pandemie besorgt

In den USA ist die Sorge der Bürger wegen der Coronavirus-Pandemie einer Umfrage zufolge

wieder gestiegen. Bei einer am Mittwoch veröffentlichten Reuters/Ipsos-Befragung gaben 81 Prozent an, sie seien sehr oder

etwas besorgt.

Ein so großer Anteil von Befragten, die sich wegen des Virus ängstigen, war zuletzt bei einer ähnlichen

Umfrage am 11. und 12. Mai ermittelt worden. Am Dienstag waren in den USA fast 48.000 Neu-Infektionen registriert worden - so

viele, wie noch nie an einem Tag. Mit mehr als 127.000 Toten haben die Vereinigten Staaten weltweit die meisten Opfer zu

beklagen. Das Virus hat sich vom Nordosten der USA nach Westen und Süden ausgebreitet.

Ausbreitung in den Süden

Es grassiert jetzt vor allem in Kalifornien, Texas, Florida und Arizona.Zuletzt wuchs die Nervosität unter den Republikanern von Präsident Donald Trump etwas, während sie bei den Anhängern der Demokraten gleich hoch blieb:

Sieben von zehn Republikanern sagten in der jüngsten Umfrage, sie seien persönlich besorgt. In den vergangenen Wochen waren es sechs von zehn. Bei den Demokraten sind konstant neun von zehn Befragten in Sorge.

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat Trump wiederholt für sein Krisen-Management kritisiert.