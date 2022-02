Eine mutmaßliche Impfbetrügerin ist am Flughafen München aufgeflogen. Die Wienerin wollte von dort zu ihrem Freund nach Chicago fliegen. Bei der Kontrolle am Gate wurde ihr mitgeteilt, dass ihr Genesenen-Status für die Einreise in die USA nicht ausreicht. Daraufhin legte sie einen gefälschten Impfnachweis vor. Die Frau wurde angezeigt, berichtete die Bundespolizei Flughafen München in einer Aussendung. "Manche Leute kommen auf die dümmsten Ideen", erklärten die Polizisten.

Am Dienstag wollte die 29-Jährige zu ihrem Lebensgefährten fliegen. Bei der Kontrolle durch das Airline-Personal erklärte sie, sie sei genesen. Für die Einreise in die USA muss man aber vollständig gegen Covid-19 geimpft sein. Nachdem die Airline-Mitarbeiter dies der jungen Reisenden erklärt hatten, zog diese wieder von dannen. Allerdings nur, um einige Zeit später mit einem Scan von einem Impfnachweis in ihrem Mobiltelefon und einer skurrilen Erklärung wieder zu kommen, berichtete die Polizei.