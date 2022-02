Lauterbach warnt vor Wettlauf bei Lockerungen in Deutschland

Es gehe um einen "langsamen Ausstieg". Er appelliere daher an alle Ministerpräsidenten, nicht darüber hinaus zu gehen. "Das ist das Maximum, was wir uns an Lockerungen leisten können." Für den Herbst sei nach Einschätzungen in der Wissenschaft mit möglichen weiteren Corona-Wellen zu rechnen. Um dies zu bewältigen, sei eine allgemeine Impfpflicht nötig, machte Lauterbach deutlich.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist laut Robert Koch-Institut (RKI) erneut gesunken - auf nun 1.371,7 nach 1.385,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen am Vortag. Die Gesundheitsämter meldeten 220.048 neue Fälle an einem Tag. Experten gehen aber von einer hohen Zahl von Fällen aus, die in den amtlichen Daten nicht erfasst sind. Registriert wurden nun auch 264 weitere Todesfälle binnen 24 Stunden.

Lauterbach mit Rendi-Wagner auf einer Linie

Lauterbach hatte am Donnerstag SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner in Berlin empfangen. Rendi-Wagner warnte dabei vor einer neuen Virusvariante, die im Sommer nach Europa kommen könne. "Wir dürfen nicht dieselben Fehler noch ein drittes Mal begehen."