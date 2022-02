Rendi bei Lauterbach: "Brauchen die Impfpflicht für den Herbst"

Pamela Rendi-Wagner hat vier Berufe: Epidemiologin, Parteichefin, Klubchefin und Vorsitzende des Außenpolitischen Ausschusses im Nationalrat. Den Donnerstag dieser Woche verbringt Rendi-Wagner in Berlin. Und sie trifft dort Kollegen in allen ihren vier Berufen.

Höhepunkt des Besuchsprogramms ist das Treffen mit Karl Lauterbach, dem bekannten deutschen Epidemiologen, der in der neuen deutschen Ampelkoalition zum Gesundheitsminister avanciert ist.



Zum Fachsimpeln sind Rendi-Wagner und Lauterbach seit Ausbruch der Pandemie in Kontakt, über Videokonferenz oder auf kurzem Weg am Handy. Die Beziehung zahlt sich werbetechnisch für Rendi-Wagner aus: Beim Besuch in Berlin setzt der Deutsche spontan ein Zeichen der Wertschätzung, indem er mit seiner Besucherin gemeinsam vor die Medien tritt.



Deutschland lockert ab 20. März die Pandemie-Maßnahmen, die FFP2-Masken bleiben jedoch. „Wir bleiben auf einem vorsichtigen Kurs. Wir haben es geschafft, die Infektionszahlen trotz Omikron nicht über 250.000 tägliche Neuinfektionen steigen zu lassen, und das hat dazu geführt, dass wir nicht so viele ältere Menschen verloren haben.“