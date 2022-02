Corona-Ampel: Kommission hält Öffnungen für "vertretbar"

Dass man die Risikozahl geändert hat, begründet die Kommission derart, dass mit der Omikron-Variante veränderte Rahmenbedingungen aufgetreten seien. So sei von einem deutlich reduzierten Systemrisiko auszugehen, das sich einerseits durch erhöhte Immunität (vollständige Impfserien bzw. Genesung) und damit reduzierter Hospitalisierungswahrscheinlichkeit sowie andererseits durch eine reduzierte Gefährlichkeit der Virusvariante Omikron ergebe.

Was die Infektionszahlen angeht, liegt der 14-Tage-Trend im Bundesschnitt bei minus fünf Prozent. Ein Anstieg wurde in diesem Zeitraum nur in Kärnten und Niederösterreich verzeichnet und der war mit drei Prozent moderat. Den stärksten Rückgang wiesen mit jeweils 14 Prozent das Burgenland und Tirol aus.

Abgeklärte Fälle nicht mehr dabei

Gar nicht mehr angeführt wird im - der APA vorliegenden - Arbeitspapier der Kommission der Prozentsatz der abgeklärten Fälle, verzichtet man doch in weiten Teilen des Landes mehr oder weniger auf das Contact Tracing. Asymptomatisch waren zuletzt 31 Prozent der Fälle, wie üblich mit Abstand am meisten in Wien mit 66 Prozent. Getestet wurde für einmal im Burgenland am meisten - 117.233 mal auf 100.000 Einwohner gerechnet. Dort gab es prozentuell auch das geringste Verhältnis positiv Getesteter zur Anzahl der Tests. Beim Schlusslicht Tirol war es nicht einmal die Hälfte der Tests, folgerichtig waren dort ebenso wie in Vorarlberg besonders viele Tests positiv.

Die Bezirke mit den niedrigsten Fallinzidenzen während der vergangenen beiden Wochen liegen im Burgenland, nämlich Eisenstadt-Stadt und Eisenstadt-Umgebung. Am anderen Ende der Skala rangiert Völkermarkt in Kärnten.