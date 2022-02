Nehammer verteidigt Öffnungen: Verpflichtung, "Freiheit wieder zurückzuholen"

Die Lockerungen der Maßnahmen gehen vielen zu weit. Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker hat die Öffnungsschritte einmal mehr in der ZIB 2 am Donnerstagabend kritisiert. Er spricht von Verschiebungen von Operationen auf Normalstationen und Personalausfällen: „Es wird immer schwieriger auf normalen Stationen auch die Dienste aufrecht zu erhalten.“ Er verstehe das Bedürfnis, „die Spielregeln beenden zu können“. Hacker weiter: „Und es wird wohl auch im März so sein, dass sagen alle Prognosen, dass es nach unten geht. Aber wir sollten aus dem Auto aussteigen, wenn es steht und nicht, wenn wir noch in der Höchstgeschwindigkeit unterwegs sind.“

Bundeskanzler Karl Nehammer hat sich im Ö1-Morgenjournal zu den geplanten Öffnungen, der Kritik daran und zur Impfpflicht geäußert: "Wir sehen, dass wir tatsächlich in einer beschwerten Zeit leben. Das Coronavirus führt offensichtlich dazu, dass auch die Diskussion leidenschaftlicher geführt wird, vielleicht auch übertrieben manchmal".