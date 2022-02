Freitesten ab dem fünften Tag: Aber wann ist das genau?

Eine eindeutige Antwort auf diese Frage findet sich weder auf der Corona-Website der Stadt Wien noch auf jener des Gesundheitsministeriums. In Wien ist nach einem positiven Antigen-Test auch noch eine PCR-Nachtestung notwendig. Ist auch dieses Ergebnis positiv, erfolgt ein Absonderungsbescheid der Gesundheitsbehörde.

AGES-Auskunft

Auf Nachfrage bei der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) heißt es dazu: "Als erster Tag gilt der Tag nach dem positiven PCR-Testergebnis. Man muss ja davon ausgehen, dass man das Ergebnis erst am Abend bekommt." Selbstverständlich soll man sich aber bereits ab dem positiven Schnelltest isolieren.

Wer also am Wochenende via Antigen-Schnelltest positiv getestet wird und am Montag auch noch ein positives PCR-Testergebnis erhält, kann sich am darauffolgenden Samstag mittels PCR-Test zum ersten Mal aus der Isolation "freitesten". Vorausgesetzt, er oder sie ist symptomfrei, negativ oder nicht mehr ansteckend.