Freigurgeln aus der Quarantäne: Welche Bundesländer das erlauben

Mehr als 11.000 Menschen sind allein in Kärnten derzeit in Quarantäne, rund 2.000 von ihnen, weil sie als Kontaktpersonen eingestuft worden sind. Für diese Gruppe ist Freitesten nach fünf Tagen möglich - doch: Das Bundesland stößt wegen der hohen Fallzahlen an seine Grenzen und musste daher das behördlich angeordnete Freitesten für Kontaktpersonen stoppen. Ausgenommen sind Personen, die in kritischer Infrakstruktur arbeiten.

Doch übersetzt hieße das: Betroffene Kärntner müssten die gesamte Absonderung von zehn Tagen abwarten. Dafür gibt es nun aber einen Ausweg - und zwar eine Variante, die nicht nur Kärnten allein gewählt hat, denn Omikron fordert alle Bundesländer.