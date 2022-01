Salzburg: Mitarbeiter gekündigt, weil Absonderungsbescheid nicht kam

Um die 25.000 Personen bekommen derzeit täglich in Österreich einen positiven Corona-Test. Aufgrund der Menge dauert es oft lange, bis der Quarantänebescheid bei den Betroffenen ankommt.

So gäbe es laut Ö1-Morgenjournal viele Infizierte in Salzburg, die über eine Woche lang keinen Absonderungsbescheid bekommen. Mehrere Fälle seien bereits bei der Arbeiterkammer eingelangt, bei denen dies sogar zu einer Kündigung geführt habe. Laut Peter Eder, Präsident der Arbeiterkammer Salzburg, hätten die Behörden vorbereitend agieren müssen. „Wir haben mittlerweile Kündigungen, weil Bescheide nicht einlangen.“ Auch seien Fälle bekannt, wo Betroffene ihren Urlaub aufbrauchen mussten, um sich in Quarantäne zu begeben.

Das Land versucht jetzt mit einem eigenen Datensystem den Prozess zu beschleunigen. Demnach sollen Infizierte selbst auf einer Website ihre Daten eingeben. Der Absonderungsprozess kommt dann via SMS.