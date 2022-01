Was es für Zulassung angepasster Impfstoffe braucht + 341,6 Mio. Infizierte weltweit

Der Tiroler Ableger der Impfgegner-Partei MFG (Menschen Freiheit Grundrechte) hat für die am 27. Februar anstehenden Gemeinderatswahlen das Antreten in bis zu 40 Gemeinden angekündigt. In etwa einem Viertel der Gemeinden stellt man zudem Bürgermeisterkandidaten. Man wolle "so stark wie möglich werden und in möglichst viele Gemeinden einziehen", benannte Landessprecher Bernhard Schmidt das Wahlziel.

Konkrete Zahlen hinsichtlich der erhofften Gemeinderäteanzahl wollte er am Freitag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck hingegen nicht nennen. "Im Moment ist alles noch ein sehr dynamischer Prozess", sagte Schmidt in diesem Zusammenhang. Man habe bis zum Wahltag am 27. Februar etwa noch wöchentliche Kundgebungen in den Bezirksstädten geplant und "wachse derzeit ständig", sowohl was Unterstützer, Sympathisanten als auch MFG-Mitglieder betreffe, so Schmidt.