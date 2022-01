Impfungen: Wo der Aufholbedarf am größten ist

Das Risiko, mit Symptomen an Corona zu erkranken, wird durch die Schutzimpfung erheblich reduziert. 23 von 100 Menschen in Österreich können sich und ihre Mitmenschen mit der Impfung vor Corona schützen. Nur eine von 100 Personen, die alle empfohlenen Impfdosen erhalten haben, erkrankt an Covid.

Die generelle Effektivität der Impfung gegen Spitalsaufenthalte auf Intensivstationen beträgt 93 Prozent. 78 Prozent aller symptomatischen Erkrankungen treten in der Gruppe der ungeimpften Bevölkerung auf.

Aktuell sind 72 von 100 Österreichern immunisiert. Bis dato wurden in Österreich 17.100.230 Impfdosen verabreicht. 6.691.321 (74,91% der Gesamtbevölkerung sowie 78,73% der impfbaren Bevölkerung) entfallen auf die erste Dosis, 6.319.635 haben den zweiten Stich bekommen, geboostert wurden 4.089.274 Personen. In den letzten sieben Tagen wurden 323.755 Dosen verimpft.

Fünf von 100 Österreichern können sich aufgrund ihres Alters (0-4 Jahre) oder aus medizinischen Gründen aktuell nicht impfen lassen.