Virologe Nowotny: "Dann brauchen wir die Maßnahmen nicht mehr"

Rund 28.000 Neuinfizierte gab es in Österreich von Mittwoch auf Donnerstag: neuer Rekord. "Ich denke schon, dass wir 40.000 pro Tag erreichen können", sagte der Virologe Norbert Nowotny in der ZiB2. Die Zahl der Neuinfizierten werde "definitiv" steigen. "Ich gehe davon aus, dass wir mit Glück in der ersten Februar-Woche den Höhepunkt erreichen", so Nowotny.

Dass Wohnzimmertests außerhalb Wiens wieder zugelassen werden, halte er nicht für optimal, aber: "Ich fürchte, es bleibt uns nichts anderes übrig. Denn mit den PCR-Testkapazitäten außerhalb Wiens sind wir an den Grenzen angelangt."

Nowotny habe jedenfalls ein großes Bedenken: "Die Art der Probenentnahme ist das Allerwichtigste. Wenn die Leute das zuhause einigermaßen unkontrolliert machen, wird es sicher viele falsch-negative Ergebnisse geben."

Impfpflicht: "Halte Zeitpunkt für falsch"

Für weiterhin gerechtfertigt halte er die Impfpflicht: "Man kann sie insofern begründen, indem wir nicht wissen, was im Herbst sein wird." Nowotny kritisiert jedoch den Zeitpunkt der Einführung des Gesetzes: "Ich persönlich hätte die Impfpflicht später eingeführt, nämlich dann, wenn der Proteinimpfstoff von Novavax und der Totimpfstoff von Valneva zur Verfügung stehen." Damit hätte man noch "sichere fünf Prozent der Bevölkerung impfen können, ohne sie zu bestrafen", so Nowotny.

Ende(-mie) in Sicht?

Das Covid-Prognosekonsortium rechnet damit, dass Omikron etwa 70 Prozent weniger schwere Verläufe verursacht, als die Delta-Variante. "Jene, die eine intensivmedizinische Behandlung brauchen, werden noch weniger sein", bestätigte Nowotny. Er befürchte jedoch, dass die hohen Fallzahlen zu Problemen in der kritischen Infrastruktur führen werden.

Gute Nachricht: Mit Omikron werde Corona wohl zu einer Art Grippe. "Keine Pandemie dauert ewig. Ich gehe davon aus, dass wir keine Lockdowns mehr brauchen und dass dieses Coronavirus im Herbst zu einem saisonalen, endemischen Virus wird." Dann sollte man mit Auffrischungsimpfungen gut durch Herbst und Winter kommen. Er glaube, dass es bald nach der Omikron-Welle keine Quarantäne mehr geben werde: "Dann brauchen wir die Maßnahmen eigentlich nicht mehr."