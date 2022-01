Auch Schladming hat ein Problem mit Partys in der Pandemie

VIP-Zelt mit Ausschank geplant

Der ÖSV hat wie auch beim Rennen in Kitzbühel 1.000 Zuschauer für das Night Race bei der Bezirkshauptmannschaft beantragt. Mit fix zugewiesenen Plätzen auf einer Tribüne, 2-G-plus (geimpft oder genesen sowie zusätzlich PCR-getestet) sowie Maske sieht Christian Sulzbacher, Bezirkshauptmann von Liezen, darin auch nicht das große Problem.

Aber: Der ÖSV hat laut Sulzbacher auch ein VIP-Zelt im Sinn - mit Ausschank und Buffet. Der Behördenleiter äußerte zuletzt deshalb Medien gegenüber Bedenken: Ein paar wenige "Superspreader und wir haben eine neuen Cluster", merkte Sulzbacher an. Heute Vormittag wird endgültig entschieden, was denn nun genehmigt wird und was nicht. Derzeit läuft eine Besprechung vor Ort.

Verbotene Feiern online

Die Bezirkshauptmannschaft hat aber auch abseits des Skizirkus genug zu tun: Zuletzt tauchten auf der von jungen Menschen beliebten Video-Plattform TikTok Aufnahmen von fröhlichen, gut besuchten Partys auf, die augenscheinlich in Schladming entstanden sein sollen.

Zumindest wurden sie so markiert. Darin ist in wenigen Sekunden all das zu sehen, was eigentlich nicht stattfinden darf: Keine Abstände, kein Masken, Trinken im Stehen ähnlich einem Barbetrieb in Lokalen, doch das ist bekanntlich untersagt. Laut Sulzbacher sind der Behörde die Betriebe bekannt, in denen diese Videos aufgenommen worden sein sollen. Derzeit gäbe es zehn anhängige Verfahren, schilderte der Jurist gegenüber der Kleinen Zeitung.

Ein Partyvideo, das Runtastic-GrĂĽnder Florian Gschwandtner kurzeitig auf Instagram laufen hatte, brachte bekanntlich KitzbĂĽhel in Tirol wieder unrĂĽhmliche Schlagzeilen.