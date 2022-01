Schladming plant das Nightrace mit 1.000 Zuschauern

Beim Ski-Weltcup-Nachtslalom der Männer in Schladming am 25. Jänner soll eine Tribüne mit 1.000 zugewiesenen Sitzplätzen errichtet werden. Sobald Klarheit über die geltenden Verordnungen herrscht, werde der ÖSV bekanntgeben, wie und wo man die begrenzte Anzahl an Tickets erwerben kann, teilte der Skiverband am Donnerstag mit. Alle bereits gekauften Tickets, die am Renntag keine Gültigkeit haben werden, werden an den jeweiligen Verkaufsstellen rückvergütet.

Vor der Pandemie machten an die 50.000 Fans beim Nightrace Stimmung.

Einen zweiten Slalom in Schladming wird es heuer nicht geben. Das in Zagreb abgebrochene Rennen werde nicht in der Steiermark neu angesetzt, teilte FIS-Renndirektor Markus Waldner in Wengen mit.