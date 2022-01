ÖSV-Star Kriechmayr ist negativ, muss aber trotzdem weiter warten

Abfahrts-Weltmeister Vincent Kriechmayr muss nach seiner Coronainfektion weiter auf grünes Licht der österreichischen Behörden warten, um zu den Ski-Weltcup-Rennen in Wengen anreisen zu können. Der Oberösterreicher, wird somit auch das zweite Training für die zwei Abfahrten auf der Lauberhornstrecke in diesem Jahr verpassen. Beim ÖSV hofft man, dass sich ein Antreten beim Super-G am Donnerstag (12.30 Uhr) ausgeht.

Dafür wäre die Trainingsteilnahme anders als bei der Abfahrt keine Voraussetzung, die Akkreditierung des Ski-Weltbandes FIS für das Event liegt für Kriechmayr nach Vorlage eines negativen Tests schon bereit. Die Wengen-Zusatzabfahrt am Freitag sowie die klassische Lauberhornabfahrt am Samstag werden nach derzeitigem Stand jedenfalls ohne den 30-Jährigen stattfinden.