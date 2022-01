Um mit elf Läufern sechs Bewerbe besetzen zu können, ist laut Puelacher vor allem ein Typ Skifahrer gefragt: „Allrounder, die in mehreren Disziplinen starten.“

Die gibt es im Herrenteam mit Matthias Mayer und Vincent Kriechmayr, die neben der Abfahrt und im Super-G auch in der Kombination ein Thema sind. Auch Marco Schwarz ist einer, der etliche Disziplinen (Slalom, Riesentorlauf, Kombination, Team) abdeckt. Manuel Feller war in dieser Saison schon in beiden technischen Disziplinen auf dem Podest, der Kärntner Max Franz hat in der Vergangenheit bewiesen, dass er in Abfahrt und Super-G gewinnen kann.