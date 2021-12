ÖSV-Asse Feller und Feuerstein: Zwei Abgeschriebene in der Weltspitze

Nicht nur auf der Piste, auch beim Après-Ski. „Eigentlich müsste man das ja richtig feiern“, meinte der 29-Jährige. Aber dummerweise steht am Montag in Alta Badia noch ein weiterer Riesentorlauf auf dem Programm. Die riesige Sektflasche, aus der Feller im Gegensatz zu Sieger Kristoffersen und dem Zweitplatzierten Marco Odermatt (SUI) einen kräftigen Schluck nahm, wollte er partout nicht zurücklassen. Also schnappte sich Feller die flüssige Belohnung und reichte sie an seine Fans auf der Tribüne weiter.