Der Weltmeister führt beim Männer-Riesenslalom in Alta Badia

Es hat gedauert, bis der Weltmeister in Schwung gekommen ist, doch am Sonntag scheint Mathieu Faivre wieder in jene Spur gefunden zu haben, die ihm im Februar in Cortina d'Ampezzo WM-Gold im Riesenslalom und im Parallelbewerb beschert hat. Der 29-Jährige aus Südfrankreich liegt bei Halbzeit des Weltcups von Alta Badia in Führung, zwei Hundertstelsekunden vor dem Gesamtweltcupführenden Marco Odermatt aus der Schweiz und 19 Hundertstelsekunden vor dem Tiroler Manuel Feller, der seine gute Form einmal mehr bestätigte.

Befreit von seinen langjährigen Rückenproblemen ist Manuel Feller derzeit mitten in der Weltspitze. Schon den Riesenslalom in Val-d'Isère hatte der Fieberbrunner am Samstag vor einer Woche als Dritter beendet, nun liegt er bei ungewohnt aggressiven Verhältnissen abermals in Lauerposition. „In den letzten Jahren war es für mich physisch und psychisch oft sehr schwierig. Durch die Rückenschmerzen haben sich auch noch technische Mankos eingeschlichen. Die haben wir jetzt eliminiert, und ich habe keine Schmerzen mehr", sagte der 29-Jährige.

Für eine Schrecksekunde sorgte ein Amerikaner: River Radamus aus Vail (Colorado) stürzte bei der Zieldurchfahrt und blieb an der Bande liegen - und jubelte danach lauthals über seinen vierten Zwischenrang mit drei Zehntelsekunden Rückstand. Bereits bei den Olympischen Jugendspielen 2016 hatte der heute 23-Jährige Aufsehen erregt, als er Gold in Super-G, Riesenslalom und Kombination holte. Und schon jetzt ist die laufende Saison seine bislang beste mit Platz 6 beim Auftakt in Sölden und zuletzt Platz 13 in Val-d'Isère.