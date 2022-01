Nachtslalom in Schladming: Petra Vlhova führt bei Halbzeit

Kopfschütteln und ein Jubelschrei

Weltmeisterin Katharina Liensberger war nach einem verpatzten Wochenende in Kranjska Gora (Riesenslalom-Finale verpasst, Einfädler im Slalom) auf Wiedergutmachung aus, musste sich aber nach einigen Problemen mit 0,79 Sekunden begnügen und schüttelte im Ziel den Vorarlberger Kopf über den achten Zwischenrang. „Es war sicher nicht ganz sauber im steileren Bereich, ich habe auch gemerkt, dass ich da die Schwünge nicht voll ziehen und ans Limit gehen kann“, sagte die 24-Jährige.

In Abwesenheit der Corona-positiven und symptomfreien Katharina Truppe vermochten die übrigen Österreicherinnen nur bedingt in die Bresche zu springen. Ein kleines Rufzeichen setzte die in diesem Winter so gebeutelte Tirolerin Chiara Mair, die sich mit 1,24 Sekunden Rückstand an die 14. Stelle setzte. Einen Jubelschrei stieß ihre Landsfrau Marie-Theres Sporer aus, die nach Top-Zwischenzeiten an elfter Stelle landete (+1,08). „Unterm Fahren ist es mir gar nicht so schnell vorgekommen, ich hatte auch manche Tore dabei, die ich gar nicht berührt habe“, sagte die Zillertalerin.

Katharina Huber kassierte hingegen 1,60 Sekunden, Katharina Gallhuber verlor im unteren Streckenteil den Faden und am Ende 2,10 Sekunden auf Petra Vlhova.

Der zweite Durchgang beginnt um 20.45 Uhr.