Schladming erfüllt Mikaela Shiffrin den nächsten Lebenstraum

Nicht nur für die Weltmeisterin von 2013 wird damit „ein Traum wahr“, wie Mikaela Shiffrin nach ihrem Einfädler im Slalom von Kranjska Gora schrieb. Die Amerikanerin war die Frau der Stunde an diesem 16. Februar 2013.

Drei Slaloms hatte die 17-Jährige zuvor gewonnen, es waren ihre ersten von inzwischen 72 Erfolgen im Weltcup. Doch das ganze Interesse der österreichischen Fans und Medien galt Marlies Schild. 58 Tage zuvor hatte sich die Titelverteidigerin einen Innenbandriss zugezogen, am 13. Februar stand sie auf ihrem Trainingshang in Dienten am Hochkönig, um auszuprobieren, ob sie tatsächlich schon wieder fit genug ist für ein Rennen.

Eine Herde von Journalisten war eigens per Shuttlebus vom Ennstal zum Ort des Geschehens gekarrt worden, und eigentlich hatte die 31-Jährige schon mit der WM abgeschlossen, „das war ein bisserl eigenartig“, sagte die heutige Frau Raich in die zahllosen Mikrofone am Ende ihres erfolgreichen Tests. Und fügte an: „Wie schnell ich bin, weiß ich nicht.“

Am Ende gab es vor 25.000 Zuschauern Platz neun und die Erkenntnis: „Das Knie hat gut gehalten, aber das letzte kleine Bisserl fehlt schon noch.“