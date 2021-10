Mikaela Shiffrin: "Ich habe noch Tage, an denen ich kämpfen muss"

"Heute ist mein erster Tag in Europa", sagt Mikaela Shiffrin am Donnerstagnachmittag beim traditionellen Medientag ihres Ausrüsters Atomic in Altenmarkt, und da drängt sich eine Frage auf.

Wie war Ihr Kaffee?

Oh, gut war er (lacht). Normalerweise trinke ich ja keinen, aber wenn ich wie im August im Trainingslager in Saas Fee um vier Uhr in der Früh aufstehen muss, dann geht es nicht ohne. Und heute spüre ich noch ein wenig den Jetlag. Also Kaffee.

Nach dem so schwierigen Sommer 2020 haben Sie heuer wieder mehr Zeit für das Basistraining im Sommer gehabt. Wo stehen Sie?

Das ist schwer zu vergleichen mit der Vergangenheit. Aber ich fühle mich stärker und stabiler in der ganzen Bewegung. Ich konnte wieder Feuer ins Work-out bringen und habe acht, neun Wochen in der Kraftkammer verbracht. Letztes Jahr musste ich viele Dinge erledigen, die ich nie zuvor gemacht hatte. Heuer hatte der Sport wieder Priorität, und die Athletin in mir fühlt sich wieder viel besser.

Angesichts der Umstände waren Sie ohne Erwartungen in den letzten Winter gegangen. Bei der WM in Cortina haben Sie dann in vier Rennen vier Medaillen geholt.

Das ist das Problem mit den Erwartungen: Du kannst immer auf mehr hoffen, aber du kannst dich nicht auf deine Vergangenheit und deine Geschichte allein verlassen. Ich wusste nicht, ob ich jemals wieder ein Rennen gewinnen würde, dann musste ich den Saisonstart in Sölden auch noch wegen Rückenproblemen auslassen. Es war schwierig, das alles geordnet zu bekommen. Und dann wurde es doch eine spektakuläre Saison. Ich habe immer noch Tage, an denen ich kämpfen muss. Aber es gibt immer mehr Momente voller Motivation, Freude und Vorfreude.