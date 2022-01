Shiffrin, Stenmark, Vonn und Maier - die Bestmarken der Skistars

Ungewohnt emotional reagierte Mikaela Shiffrin nach ihrem Sieg beim Nachtslalom in Schladming am Dienstagabend. Ein Traum sei in Erfüllung gegangen, sagte sie im ORF-Interview. Ein „Privileg“ sei es gewesen, auf dieser steilen (Herren-)Strecke fahren zu dürfen, „denn das ist so ein ikonischer Berg“. Auf Social Media bedankte sie sich nicht nur bei ihrem Team für die Unterstützung, bei Kontrahentin Petra Vlhova für deren wunderbaren Slalom-Stil und bei ihrer Mutter für den Glauben an sie. Selbst an ihren verstorbenen Vater richtete sie Worte: „Dad, ich hoffe, du hattest eine gute Aussicht.“